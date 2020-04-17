Лукашенко: поддержка предприятий будет осуществляться через местную власть

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказывать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом Глава государства заявил в ходе посещения стеклозавода «Неман», передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в существующих условиях крайне важно сохранять трудовые коллективы на предприятиях. Для этого им будет оказываться существенная финансовая поддержка из средств республиканского бюджета. Направляться она будет через губернаторов, которые будут распределять средства между нуждающимися в поддержке предприятиями.

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