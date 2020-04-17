|
Лукашенко: поддержка предприятий будет осуществляться через местную власть
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказывать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом Глава государства заявил в ходе посещения стеклозавода «Неман»,
Александр Лукашенко отметил, что в существующих условиях крайне важно сохранять трудовые коллективы на предприятиях. Для этого им будет оказываться существенная финансовая поддержка из средств республиканского бюджета. Направляться она будет через губернаторов, которые будут распределять средства между нуждающимися в поддержке предприятиями.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказывать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом Глава государства заявил в ходе посещения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)