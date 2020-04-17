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Попал в мертвую зону: в Минске автокран перестроился в попутный Volkswagen
Источник материала: Tut.by
Легковушка и автокран столкнулись на столичной улице Тимирязева,
Авария произошла утром 17 апреля. Установлено, что 60-летний водитель МАЗа ехал со стороны улицы Орловской в направлении улицы Радужной в третьей полосе. При перестроении во вторую полосу он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным Volkswagen.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Водителя грузовика инспекторы привлекли к административной ответственности.
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Водителя грузовика инспекторы привлекли к административной ответственности.
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