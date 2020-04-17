Попал в мертвую зону: в Минске автокран перестроился в попутный Volkswagen

Источник материала: Tut.by

Легковушка и автокран столкнулись на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла утром 17 апреля. Установлено, что 60-летний водитель МАЗа ехал со стороны улицы Орловской в направлении улицы Радужной в третьей полосе. При перестроении во вторую полосу он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным Volkswagen.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Водителя грузовика инспекторы привлекли к административной ответственности.