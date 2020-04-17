Самолёт приземлился на автотрассу в Канаде из-за неполадок на борту

Источник материала: ОНТ

В Канаде самолёт приземлился на автотрассу. Экстренная посадка потребовалась из-за неполадок на борту.

До аэропорта пилот не дотянул всего несколько километров. Ему повезло – на шоссе практически не было автомобилей. Никто не пострадал. Движение в одном направлении до прибытия эвакуатора было перекрыто.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram