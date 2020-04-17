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Самолёт приземлился на автотрассу в Канаде из-за неполадок на борту
Источник материала: ОНТ
В Канаде самолёт приземлился на автотрассу. Экстренная посадка потребовалась из-за неполадок на борту.
До аэропорта пилот не дотянул всего несколько километров. Ему повезло – на шоссе практически не было автомобилей. Никто не пострадал. Движение в одном направлении до прибытия эвакуатора было перекрыто.
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В Канаде самолёт приземлился на автотрассу. Экстренная посадка потребовалась из-за неполадок на борту. До аэропорта пилот не дотянул всего несколько километров....
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