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Самолёт приземлился на автотрассу в Канаде из-за неполадок на борту

17.04.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолёт приземлился на автотрассу в Канаде из-за неполадок на борту

В Канаде самолёт приземлился на автотрассу. Экстренная посадка потребовалась из-за неполадок на борту. 

До аэропорта пилот не дотянул всего несколько километров. Ему повезло – на шоссе практически не было автомобилей. Никто не пострадал. Движение в одном направлении до прибытия эвакуатора было перекрыто. 

 

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В Канаде самолёт приземлился на автотрассу. Экстренная посадка потребовалась из-за неполадок на борту.  До аэропорта пилот не дотянул всего несколько километров....
 
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