«Шинель вся посечена осколками, а я… живой»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

2 апреля в Галёнчицах ветеран Великой Отечественной Василий Варфоломеевич Якимчук принимал поздравления с 95-м днем рождения; от имени райисполкома, райсовета депутатов, районной ветеранской организации его поздравляли Вячеслав Русакевич, председатель Дмитровичского сельисполкома, и Марина Семенюк, которая возглавляет профсоюзный комитет ОАО «Савушкина пуща»; они же передали и подарки.

Рядовой Василий Якимчук в должности «стрелок» воевал в составе 222-го армейского запасного стрелкового полка за освобождение Польши и Германии. Его военный путь начинался в Восточной Пруссии после разгрома там гитлеровских формирований (в 1942-м он был вывезен в Пруссию для принудительного труда); молодые люди, оказавшиеся на подневольных работах в чужой стране, были призваны в советскую армию полевыми военкоматами. Это было начало февраля 1945-го. Впервые держал винтовку в руках, но в этот период наступление шло уже так стремительно, что на «учебку» времени не было. Несколько выстрелов из окопа по мишеням – и на передовую, где стрелять учились очень быстро.

До сих пор помнит, как форсировали Одер, вода в котором была красной от крови. «Сколько там полегло людей! Сколько погибло – никто не считал. Знали одно – любой ценою на другой берег реки… и, пехота, вперед!..» Супруга Василия Варфоломеевича – Вера Николаевна – уверена, что его спасало просто везение, хоть и не прятался за спины, смелым был; и когда у бауэра работал, с другом пытались убежать, но в Польше нар­вались на фашистов…

Был Василий Якимчук и в одном из воинских эшелонов, которые сразу же после Победы отправились на Дальний Восток, где еще продолжались боевые сражения. Но в дороге встретила их добрая весть: Япония капитулировала, Вторая мировая завершилась.

Однако домой, в Галёнчицы, он вернулся лишь в 1951-м, потому что «задержался» на Урале, где силами военнообязанных строился режимный, секретный по тем временам, объект…

В минувшем году была в доме ветерана (о его военных дорогах – в «НК» №16 за 20 апреля), и посредником в разговоре с Василием Варфоломеевичем стала его жена, ибо он плохо слышит. Вера Николаевна всегда рядом. И до того, как «побрались» они, жили почти в соседстве. Да и дни рождения тоже рядом – 2 и 3 апреля. Поэтому позд­равления принимали вместе.

Галина НОВИК

Фото Станислава ГРИЦУКА