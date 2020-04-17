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На улице Орловской в Минске затруднено движение
Источник материала: ОНТМинске затруднено движение" class="one-news__figure-img">
В Минске на улице Орловской затруднено движение. Об этом
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать предоставленную информацию при выборе маршрута.
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В Минске на улице Орловской затруднено движение. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать...
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