Лукашенко ввел в Беларуси ипотеку. Как она будет работать?

Ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено жилье.





Банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только в случае, если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы кредита, а просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам превышает 90 дней (при смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).





Граждане, проходящие срочную военную или альтернативную службу, получат отсрочку погашения задолженности по ипотеке и процентам на время службы.





Первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки получат банки. Требования других кредиторов будут удовлетворять после погашения банка.





Также упрощена регистрация залога. Теперь банк сможет самостоятельно направлять данные в территориальные организации по госрегистрации недвижимости.







