







Правда, что касается опыта, это не всегда так. Уникальный опыт не обязательно подразумевает опыт позитивный. История знает массу примеров, когда события, не имеющие аналогов, оборачивались для человечества невероятными бедствиями.





Нацистская Германия была уникальна тем, что сжигала людей в печах Освенцима. Северокорейские вожди уникально превратили свою страну в самое закрытое и несвободное государство на планете. Путинская Россия, наследующая СССР, уникальным для 21-го века образом оттяпывает чужие земли и гробит пассажирские самолёты.





Беларусь, четверть века живущая в режиме «жэстачайшэй стабильности», также явила миру немало уникальностей, от которых мороз по коже и оторопь на душе.





Мы – единственная страна мира, где власти взимают деньги с неработающих людей.





Мы – единственное место на планете, где 7-е ноября – день октябрьского переворота, запустившего кровавую мельницу, в которой погибли миллионы жизней – считается государственным праздником.





Мы – единственный «клочок земли», где людей продолжают сгонять на «добровольные» субботники даже во время масштабной эпидемии.









Наконец, только у нас, несмотря на эпидемическую опасность, вопреки рекомендациям ВОЗ и здравому смыслу, готовятся провести грандиозный парад.





Господи, да за что ж нам такая уникальность!