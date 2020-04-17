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В Канаде самолёт аварийно приземлился прямо на шоссе

17.04.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку прямо на шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от города Квебек-Сити.

В Канаде самолёт аварийно приземлился прямо на шоссе

У воздушного судна возникли проблемы, когда до аэропорта оставалось всего лишь несколько километров. Что именно произошло, не уточняется.

Вынужденная посадка прошла успешно, никто не пострадал. Около часа автотрасса была закрыта. За это время самолет с дороги эвакуировали.

В Канаде самолёт аварийно приземлился прямо на шоссе

В Канаде самолёт аварийно приземлился прямо на шоссе

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Новости Канады. В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку прямо на шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от...
 
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