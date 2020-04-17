Как пройдет освящение пасхальных яств в Гродно и где посмотреть богослужение онлайн?

День всеобщей скорби и самого строгого поста. У православных верующих – Страстная пятница.

Сегодня церковь вспоминает страшные страдания, смерть на кресте и погребение Иисуса Христа. В знак скорби о тех событиях, в Великую пятницу в церквях не совершается самое торжественное богослужение – Литургия, священники служат в черных облачениях, а на середину храма выносят – плащаницу. Поклониться ей можно будет вплоть до позднего вечера Великой субботы. К слову в этот день, по традиции верующие придут в храмы с пасхальными корзинками, наполненные куличами и яйцами. Их освящение будет проходить по окончании богослужений, расписание которых можно узнать на сайте гродненских приходов. В Свято-Покровском кафедральном соборе в Великую субботу будут проходить две литургии. Одна начнется в храме Святой Равноапостольной Ольги в 6.30 утра, сразу после на территории собора пройдет освящение пасхальных куличей, сообщает