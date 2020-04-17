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Как пройдет освящение пасхальных яств в Гродно и где посмотреть богослужение онлайн?

17.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

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День всеобщей скорби и самого строгого поста. У православных верующих – Страстная пятница.

Сегодня  церковь вспоминает страшные страдания, смерть на кресте и погребение Иисуса Христа. В знак скорби о тех событиях, в Великую пятницу в церквях  не совершается самое торжественное богослужение – Литургия, священники служат в черных облачениях, а на середину храма выносят – плащаницу.  Поклониться ей  можно будет вплоть до позднего вечера Великой субботы. К слову в этот день, по традиции верующие придут в храмы с  пасхальными корзинками, наполненные куличами и яйцами.   Их освящение будет проходить по окончании богослужений, расписание которых можно узнать на сайте гродненских приходов. В Свято-Покровском кафедральном соборе в Великую субботу будут проходить две литургии. Одна начнется в храме Святой Равноапостольной Ольги  в 6.30 утра, сразу после на территории собора пройдет освящение пасхальных куличей, сообщает «Гродно Плюс».
ИЕРЕЙ МИХАИЛ ПЕРЕЦ КЛИРИК СВЯТО-ПОКРОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГОРОДА ГРОДНО:
— Второе Богослужение начнется в 8.30, по его окончании и до 8 часов вечера люди могут приносить пасхальные приношения и освящать. Освящение будет совершаться  на улице. По мере того, как будут приходить люди. В этот день мы будем рекомендовать, чтобы люди придерживались дистанции, которую рекомендуют нам медики.

Ближе к полуночи Великой субботы в гродненских храмах начнутся всенощные богослужения. В этот раз они будут проводиться согласно всем рекомендациям Минздрава, которое просят верующих соблюдать дистанцию и  находиться в местах скопления людей в защитных масках. Тех, кто имеет признаки респираторного заболевания, призывают остаться дома, и стать участником торжественного богослужения дистанционно. Телеканал «Гродно Плюс» будет вести прямую трансляцию праздника Воскресения Христова из Свято-Покровского кафедрального собора.  Также богослужение можно будет увидеть  онлайн на YouTube-канале «Гродно Плюс». Начало трансляции, посвященной Светлому празднику Пасхи в 10.00.

Гродно Плюс

 
Теги: Гродно
 
 
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День всеобщей скорби и самого строгого поста. У православных верующих – Страстная пятница. Сегодня  церковь вспоминает страшные страдания, смерть на
 
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