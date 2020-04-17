Минобразования: занятия в школах возобновятся 20 апреля

Источник материала: ОНТ

Занятия в белорусских школах возобновятся 20 апреля. Об этом журналистам сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

Четвертая четверть в белорусских школах продлится с 20 апреля по 30 мая.

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