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Минобразования: занятия в школах возобновятся 20 апреля
Источник материала: ОНТ
Занятия в белорусских школах возобновятся 20 апреля. Об этом журналистам сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко,
Четвертая четверть в белорусских школах продлится с 20 апреля по 30 мая.
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Занятия в белорусских школах возобновятся 20 апреля. Об этом журналистам сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает БЕЛТА. Четвертая четверть...
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