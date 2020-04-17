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Для работников госпредприятий ввели изменения по зарплатам

17.04.2020 18:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство отменило для госпредприятий требование повышать зарплату только при условии опережающего роста производительности труда. Это предусмотрено постановлением Совмина 234. Ограничения по росту зарплат будут действовать до конца нынешнего года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Теперь госорганизации, а также те, в которых в уставном фонде доля собственности государства превышает 50%, смогут поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда.

Тем временем реальные зарплаты белорусов по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. В январе-феврале этого года производительность труда выросла на 1,1% к соответствующему периоду 2019-го, а реальные зарплаты — на 7,6%, это следует из данных Белстата.

Власти обещали решить этот вопрос еще в 2018 году (но не получилось: реальные зарплаты выросли 11,4% а производительность — на 3,4%), а потом перенесли планы на 2019-й. Но снова не вышло: реальные зарплаты выросли 7,3% к 2018-му, а производительность — на 1,3%.

В декабре 2019 года на этот вопрос обратил Александр Лукашенко, он напомнил о необходимости работы над увеличением уровня заработных плат, но в увязке с производительностью труда. «Несмотря на то, что заработная плата устойчиво превышает 1 тысячу рублей, она должна продолжать расти», — отмечал президент.

 
 
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Правительство отменило для госпредприятий требование повышать зарплату только при условии опережающего роста производительности труда. Это предусмотрено...
 
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