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Для работников госпредприятий ввели изменения по зарплатам
Источник материала: Tut.by
Правительство отменило для госпредприятий требование повышать зарплату только при условии опережающего роста производительности труда. Это предусмотрено
Теперь госорганизации, а также те, в которых в уставном фонде доля собственности государства превышает 50%, смогут поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда.
Тем временем реальные зарплаты белорусов по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. В январе-феврале этого года производительность труда выросла на 1,1% к соответствующему периоду 2019-го, а реальные зарплаты — на 7,6%, это следует из данных Белстата.
Власти обещали решить этот вопрос еще
В декабре 2019 года на этот вопрос
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Правительство отменило для госпредприятий требование повышать зарплату только при условии опережающего роста производительности труда. Это предусмотрено...
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