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МАРТ вводит регулирование цен на 26 видов товаров

17.04.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит государственное регулирование цен на социально значимые товары. В списке 26 позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ вводит регулирование цен на 26 видов товаров

Это свежая рыба, сливочное и растительное масло, мука, соль, мясо и мясные изделия, молочные продукты, мыло, спички, туалетная бумага и прочее. Производители и импортеры этих продуктов и товаров будут ограничены в размерах надбавок при установлении отпускных цен. Регулирование будет длиться в течении ближайших трех месяцев.

Больше новостей экономики за 17 апреля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вводит государственное регулирование цен на социально значимые товары. В списке 26...
 
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