ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?

18.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К профилактике респираторных вирусных инфекций присоединились и коммунальные службы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?

Скорректирован порядок проведения капитальных ремонтов, оказания бытовых услуг населению.

Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов

Изменения касаются прежде всего мероприятий, связанных с посещением квартир. По договоренности с жильцами посещение квартир для ремонта могут перенести на более поздний срок. Большинство работ сейчас выполняется на улице, не заходя внутрь.

«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?

Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:
Рабочие, которые работают на жилых домах, предупреждены о сегодняшней ситуации. Поэтому меры усилены, рабочие работают все обязательно в перчатках, в масках, респираторы. И плюс, если в квартиру заходят, обязательно бахилы.

«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?

Изменился и порядок оказания платных бытовых услуг. Например, работники ЖКХ будут выезжать только на аварийные случаи. В консультировании и вызове специалиста на дом для проведения обследования жильцам пока будет отказано. Плановый осмотр жилфонда также перенесен на более поздний срок.

Люди в материале: Александр Исаков

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К профилактике респираторных вирусных инфекций присоединились и коммунальные службы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика