|
«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К профилактике респираторных вирусных инфекций присоединились и коммунальные службы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Скорректирован порядок проведения капитальных ремонтов, оказания бытовых услуг населению.
Изменения касаются прежде всего мероприятий, связанных с посещением квартир. По договоренности с жильцами посещение квартир для ремонта могут перенести на более поздний срок. Большинство работ сейчас выполняется на улице, не заходя внутрь.
Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:
Изменился и порядок оказания платных бытовых услуг. Например, работники ЖКХ будут выезжать только на аварийные случаи. В консультировании и вызове специалиста на дом для проведения обследования жильцам пока будет отказано. Плановый осмотр жилфонда также перенесен на более поздний срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если в квартиру заходят, обязательно бахилы». Как коронавирус повлиял на оказание жилищно-коммунальных услуг?
Новости Беларуси. К профилактике респираторных вирусных инфекций присоединились и коммунальные службы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)