«Ямы Беларуси»: водительские беды, против которых служба 115 бессильна

Источник материала: Tut.by

В сервисе «Ямы Беларуси» появились новые объекты, на которые дорожникам стоило бы обратить внимание. Какие-то из них как первоцветы, появились весной, другие — многолетние, а есть не просто ямы, а дороги непролазные.

Это Гомель, улица Хатаевича, 65. Читатели сообщили, что «во дворе дома яма на яме». О таком состоянии дороги сообщили в службу 115.бел. Ямы обещали устранить до 31 декабря 2019 года, а воз и ныне там.





Из года в год такая дорога на улице Новой в деревне Видевщина Модечненского района. Сельчане звонят и пишут в разные инстанции — «всем плевать».





В агрогородке Ждановичи на улице Парковой, 1 в ужасном состоянии находится проезжая часть внутри дворов, а тротуар — лишь название, его практически нет.





Минск, проезд с улицы Рафиева к дому 53. Яма в этом месте появляется всегда. «Может ее изнутри выгрызает какой зверь или вымывает подземная река? Но скорее всего, коммунальники так работают», — пишет читатель. Кстати, именно про эту яму мы писали два года назад — тогда местный житель ремонтировал ее камнями .





Гомельская область, г. Речица, улица Энергетиков, 5. Сюда ведет один въезд и тот весь в ямах. Обойти другим путем у людей не получается — на пути уложили мачты для фонарей, «конечно, проще положить столб, чем заделать ямы».





Вот в таком состоянии находится дворовой проезд возе дома 23 на ул. Батова в Бобруйске Могилевской области. Местный житель сообщил, что там обычное дело — лужи и провалы в асфальте, еще на въезде во двор накатанные горы земли. Кстати, по этой дороге еще и подъезд к опорному пункту и домоуправлению.





Так завершился ремонт подземных коммуникаций в Светлогорске на улице Калинина, возле поворота в районе ТЦ «Бярозки». Дорогу просто присыпали щебнем — и это центральная четырехполосная дорога с поворотом!





Минская область, Копыльский район, деревня Сунаи. Читатели пишут, что всего дорожного ужаса через фото передать невозможно. По этой дороге ездят похоронные процессии — ведет она на кладбище. «Страшно, когда видишь, как везут туда твоего родного человека и гроб готов выпасть на страшных ямах…»





В Минске на улице Слободская, 57 ямы растут и растут. Жильцы дома обращались в службу 115.бел и товарищество собственников — результат нулевой.





Уважаемые читатели, давайте через сервис «Ямы Беларуси» вместе ударим по бездорожью. Возможно, тогда дорожные и коммунальные службы обратят внимание на те объекты, куда не ступала их нога. Фотографируйте ямы на дорогах и присылайте нам . Обязательно указывайте точный адрес «экспоната».