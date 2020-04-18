ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ямы Беларуси»: водительские беды, против которых служба 115 бессильна

18.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В сервисе «Ямы Беларуси» появились новые объекты, на которые дорожникам стоило бы обратить внимание. Какие-то из них как первоцветы, появились весной, другие — многолетние, а есть не просто ямы, а дороги непролазные.

Это Гомель, улица Хатаевича, 65. Читатели сообщили, что «во дворе дома яма на яме». О таком состоянии дороги сообщили в службу 115.бел. Ямы обещали устранить до 31 декабря 2019 года, а воз и ныне там.


Из года в год такая дорога на улице Новой в деревне Видевщина Модечненского района. Сельчане звонят и пишут в разные инстанции — «всем плевать».


В агрогородке Ждановичи на улице Парковой, 1 в ужасном состоянии находится проезжая часть внутри дворов, а тротуар — лишь название, его практически нет.


Минск, проезд с улицы Рафиева к дому 53. Яма в этом месте появляется всегда. «Может ее изнутри выгрызает какой зверь или вымывает подземная река? Но скорее всего, коммунальники так работают», — пишет читатель. Кстати, именно про эту яму мы писали два года назад — тогда местный житель ремонтировал ее камнями.


Гомельская область, г. Речица, улица Энергетиков, 5. Сюда ведет один въезд и тот весь в ямах. Обойти другим путем у людей не получается — на пути уложили мачты для фонарей, «конечно, проще положить столб, чем заделать ямы».


Вот в таком состоянии находится дворовой проезд возе дома 23 на ул. Батова в Бобруйске Могилевской области. Местный житель сообщил, что там обычное дело — лужи и провалы в асфальте, еще на въезде во двор накатанные горы земли. Кстати, по этой дороге еще и подъезд к опорному пункту и домоуправлению.


Так завершился ремонт подземных коммуникаций в Светлогорске на улице Калинина, возле поворота в районе ТЦ «Бярозки». Дорогу просто присыпали щебнем — и это центральная четырехполосная дорога с поворотом!


Минская область, Копыльский район, деревня Сунаи. Читатели пишут, что всего дорожного ужаса через фото передать невозможно. По этой дороге ездят похоронные процессии — ведет она на кладбище. «Страшно, когда видишь, как везут туда твоего родного человека и гроб готов выпасть на страшных ямах…»


В Минске на улице Слободская, 57 ямы растут и растут. Жильцы дома обращались в службу 115.бел и товарищество собственников — результат нулевой.


Уважаемые читатели, давайте через сервис «Ямы Беларуси» вместе ударим по бездорожью. Возможно, тогда дорожные и коммунальные службы обратят внимание на те объекты, куда не ступала их нога. Фотографируйте ямы на дорогах и присылайте нам. Обязательно указывайте точный адрес «экспоната».

Читайте также

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сервисе «Ямы Беларуси» появились новые объекты, на которые дорожникам стоило бы обратить внимание. Какие-то из них как первоцветы, появились весной, другие -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Все больше банков сокращают или приостанавливают кредитование. Вот их обновленный список
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика