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«Я люблю этого парня». Джонни Депп завёл страницу в Instagram и выпустил новый трек

18.04.2020 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Знаменитый американский актёр и музыкант Джонни Депп создал страничку в Instagram. За день на аккаунт артиста подписалось около 1,8 миллиона пользователей. 

«Привет всем... Снимаю кое-что для вас сейчас... Дайте мне минутку», – написал Депп в своей первой публикации. 

«Я люблю этого парня». Джонни Депп завёл страницу в Instagram и выпустил новый трек
Фото: instagram.com/johnnydepp 

Далее музыкант записал видеообращение для своих фанатов, а через пару часов презентовал трек под названием «Изоляция», который был создан вместе с гитаристом Джеффом Беком. По словам актёра, они планировали выпустить эту песню немного позже, но посчитали, что лучше сделать это сейчас. 

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Поклонники не смогли сдержать радостное возбуждение. Кто-то написал, что обожает Джонни Деппа, кто-то выразил почтение капитану Джеку Воробью. В комментариях актёра были не только англоязычные пользователи, фанаты писали на русском, персидском, французском и других языках. 

Кстати, несколько месяцев назад к Instagram-сообществу присоединилась Дженнифер Энистон.

На страничку актрисы захотело подписаться так много людей, что социальная сеть начала сбоить – здесь подробнее

Люди в материале: Джонни Депп, Джефф Бек

 
 
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Новости США. Знаменитый американский актёр и музыкант Джонни Депп создал страничку в Instagram. За день на аккаунт артиста подписалось около 1,8 миллиона...
 
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