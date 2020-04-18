Главный врач Пинской детской больницы ушёл с должности

Источник материала: Виртуальный Брест

Николай Иванович Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница».





Данный факт корреспонденту Медиа-Полесья подтвердил Игорь Киктенко, главный врач «Пинской центральной поликлиники».

Стало известно, что Николай Телятицкий написал заявление об увольнении. Покинул пост с 15 апреля. Сейчас, как и прежде, работает врачом-хирургом в УЗ «Пинская центральная больница».

Обязанности главного врача УЗ «Пинская детская больница» исполняет Александр Сачковский.

Напомним, что в 2019 году Николай Телятицкий зарегистрировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, но снял свою кандидатуру. В 2020 году детская больница под руководством Телятицкого стала фигурантом громкой истории о заражении годовалой пинчанки ВИЧ-инфекцией . Где заразили девочку, так и осталось загадкой