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Главный врач Пинской детской больницы ушёл с должности
18.04.2020 10:41 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Николай Иванович Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница».
Данный факт корреспонденту Медиа-Полесья подтвердил Игорь Киктенко, главный врач «Пинской центральной поликлиники».
Стало известно, что Николай Телятицкий написал заявление об увольнении. Покинул пост с 15 апреля. Сейчас, как и прежде, работает врачом-хирургом в УЗ «Пинская центральная больница».
Обязанности главного врача УЗ «Пинская детская больница» исполняет Александр Сачковский.
Напомним, что в 2019 году Николай Телятицкий зарегистрировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, но снял свою кандидатуру. В 2020 году детская больница под руководством Телятицкого стала фигурантом громкой истории
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Николай Иванович Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница». Данный факт корреспонденту Медиа-Полесья подтвердил Игорь...
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