ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный врач Пинской детской больницы ушёл с должности

18.04.2020 10:41 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Николай Иванович Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница».

Главный врач Пинской детской больницы ушёл с должности

Данный факт корреспонденту Медиа-Полесья подтвердил Игорь Киктенко, главный врач «Пинской центральной поликлиники».

Стало известно, что Николай Телятицкий написал заявление об увольнении. Покинул пост с 15 апреля. Сейчас, как и прежде, работает врачом-хирургом в УЗ «Пинская центральная больница».

Обязанности главного врача УЗ «Пинская детская больница» исполняет Александр Сачковский.

Напомним, что в 2019 году Николай Телятицкий зарегистрировался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, но снял свою кандидатуру. В 2020 году детская больница под руководством Телятицкого стала фигурантом громкой истории о заражении годовалой пинчанки ВИЧ-инфекцией. Где заразили девочку, так и осталось загадкой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Николай Иванович Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница». Данный факт корреспонденту Медиа-Полесья подтвердил Игорь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как бороться с весенними палами и какие профилактические меры принимаются по их недопущению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика