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В борьбе за звание лучшего футболиста Беларуси в истории остались четверо
Источник материала: Партизан
Дальше — без Гоцманова и Малофеева.
В голосовании, в котором пользователи
Весь квартет уверенно дошел до полуфинала. По сетке пары на этой стадии распределились следующим образом:
Сергей Алейников — Александр Прокопенко
Александр Глеб — Валентин Белькевич
Первое полуфинальное голосование стартует в воскресенье, второе — во вторник. Перед обоими полуфиналами мы выпустим на сайте по материалу о каждом участнике — чтобы освежить в памяти, почему именно эти четыре игрока претендуют на звание лучшего в белорусской истории. Первый текст — о Сергее Алейникове — уже вышел.
Результаты 1/4 финала
Сергей Алейников — 92,3%
Александр Хацкевич — 7,7%
Александр Глеб — 73,2%
Андрей Зыгмантович — 26,8%
Валентин Белькевич — 68%
Эдуард Малофеев — 32%
Сергей Гоцманов — 32,8%
Александр Прокопенко — 67,2%
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Дальше — без Гоцманова и Малофеева.
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