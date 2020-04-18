В борьбе за звание лучшего футболиста Беларуси в истории остались четверо

pressball.by определяют лучшего футболиста Беларуси всех времен, завершилась четвертьфинальная стадия. В борьбе остались четверо игроков: Сергей Алейников, Александр Глеб, Валентин Белькевич и Александр Прокопенко. В голосовании, в котором пользователиопределяют лучшего футболиста Беларуси всех времен, завершилась четвертьфинальная стадия. В борьбе остались четверо игроков:





Весь квартет уверенно дошел до полуфинала. По сетке пары на этой стадии распределились следующим образом:





Сергей Алейников — Александр Прокопенко

Александр Глеб — Валентин Белькевич





Первое полуфинальное голосование стартует в воскресенье, второе — во вторник. Перед обоими полуфиналами мы выпустим на сайте по материалу о каждом участнике — чтобы освежить в памяти, почему именно эти четыре игрока претендуют на звание лучшего в белорусской истории. Первый текст — о Сергее Алейникове — уже вышел.





Результаты 1/4 финала





Сергей Алейников — 92,3%

Александр Хацкевич — 7,7%





Александр Глеб — 73,2%

Андрей Зыгмантович — 26,8%





Валентин Белькевич — 68%

Эдуард Малофеев — 32%





Сергей Гоцманов — 32,8%

Александр Прокопенко — 67,2%



