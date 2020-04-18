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В борьбе за звание лучшего футболиста Беларуси в истории остались четверо

18.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дальше — без Гоцманова и Малофеева.

В борьбе за звание лучшего футболиста Беларуси в истории остались четверо
В голосовании, в котором пользователи pressball.by определяют лучшего футболиста Беларуси всех времен, завершилась четвертьфинальная стадия. В борьбе остались четверо игроков: Сергей Алейников, Александр Глеб, Валентин Белькевич и Александр Прокопенко.

Весь квартет уверенно дошел до полуфинала. По сетке пары на этой стадии распределились следующим образом:

Сергей Алейников — Александр Прокопенко
Александр Глеб — Валентин Белькевич

Первое полуфинальное голосование стартует в воскресенье, второе — во вторник. Перед обоими полуфиналами мы выпустим на сайте по материалу о каждом участнике — чтобы освежить в памяти, почему именно эти четыре игрока претендуют на звание лучшего в белорусской истории. Первый текст — о Сергее Алейникове — уже вышел.

Результаты 1/4 финала


Сергей Алейников — 92,3%
Александр Хацкевич — 7,7%

Александр Глеб — 73,2%
Андрей Зыгмантович — 26,8%

Валентин Белькевич — 68%
Эдуард Малофеев — 32%

Сергей Гоцманов — 32,8%
Александр Прокопенко — 67,2%
 
 
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