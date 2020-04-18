«Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен». Лукашенко посоветовал беречься и не забывать об экономике

Источник материала: Ежедневник

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«Мы справляемся. Но вы будьте аккуратнее. Там, где надо себя поберечь, надо поберечь», - заявил президент во время своей рабочей поездки на стеклозавод «Неман».

«Это очень тяжелая и затратная работа - бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли», - вновь остановился на особенностях стратегии Минска в борьбе с вирусом глава государства.

«Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, - слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы», - отметил Глава государства.

Президент напомнил о необходимости заниматься экономикой.

«Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство", - призвал Александр Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства.

"Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось", - добавил он.

Президент подчеркнул, что важно понимать, что будет после пандемии.

"Поэтому мною принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство". Потому что остановить просто, даже можно потом и запустить быстро, только потом будет некуда идти со своей продукцией. Рынки займут другие - более богатые и те, кто быстрее раскрутится", - отметил он.

Александр Лукашенко посоветовал не пытаться перенести болезнь на ногах, занимаясь самолечением. В целом же в Беларуси имеется достаточно мест в лечебных учреждениях, хорошая обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких, рассказал он.

"Вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему. Не то что каждого погибшего, я знаю все - где, в каком районе, сколько человек за сутки заболело. Все ответственные работники, высшие должностные лица работают в регионах, помогая врачам", - подчеркнул глава государства.

«Мы справляемся. Но вы будьте аккуратнее. Там, где надо себя поберечь, надо поберечь», - отметил он.