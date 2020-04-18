В России разбился легкомоторный самолет. Погибли четыре человека

Источник материала: ОНТ

Легкомоторный самолет разбился в 35 километрах от аэродрома Калинка в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет марки Л-4 принадлежал бизнесмену Илье Карабуту. Он выполнял учебно-тренировочный полет. При падении воздушное судно внезапно загорелось. Погибли четыре человека.

На место прибыла группа МЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются

Фото: © Pixabay / artjoao

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