|
В России разбился легкомоторный самолет. Погибли четыре человека
Источник материала: ОНТ
Легкомоторный самолет разбился в 35 километрах от аэродрома Калинка в Хабаровском крае,
Самолет марки Л-4 принадлежал бизнесмену Илье Карабуту. Он выполнял учебно-тренировочный полет. При падении воздушное судно внезапно загорелось. Погибли четыре человека.
На место прибыла группа МЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются
Фото: © Pixabay / artjoao
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкомоторный самолет разбился в 35 километрах от аэродрома Калинка в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет марки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)