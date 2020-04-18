Министерство образования определило сроки приема документов в первые классы учреждений общего среднего образования

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В соответствии с письмом Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2020 г. № 02-01-19/3069/дс «Об организации приема в первые классы учреждений общего среднего образования» прием документов в первые классы учреждений общего среднего образования осуществляется с 12 июня по 15 августа. При наличии свободных мест документы могут быть поданы до 28 августа.

Как сообщили в управлении по образованию, спорту и туризму райисполкома, в первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября шести лет и старше, готовые к обучению в школе по медицинским показаниям.

По желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в 1-й класс ребенка, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.

В первую очередь в первые классы учреждения общего среднего образования принимаются дети, проживающие в микрорайоне данного учреждения образования. При наличии свободных мест в учреждение общего среднего образования могут приниматься дети, проживающие в иных микрорайонах. Дети, не проживающие на территории закрепленного за учреждением микрорайона, могут быть зачислены при наличии свободных ученических мест в порядке очередности подачи заявлений их законными представителями.

Для зачисления в первый класс необходимы следующие документы: заявление, свидетельство о рождении, медицинская справка о состоянии здоровья.

По возникающим вопросам можно обращаться в управление по образованию, спорту и туризму по телефону 2-03-84.

На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2019 г. № 722, Несвижский районный исполнительный комитет 13 апреля 2020 г. принял решение № 598, согласно которому с этого дня в лесах и на торфяниках устанавливается особый про-тивопожарный режим, а также ограничивается (запрещается) нахождение граждан на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство и органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, проведение на территории лесного фонда работ, пребывание граждан на торфяных массивах (за исключением организаций, осуществляющих землепользование, при условии соблюдения сил пожарной безопасности).

Всем землепользователям Несвижского района предписано усилить наблюдение и контроль за занимаемыми земельными участками в целях раннего обнаружения возникающих очагов пожаров, обеспечить принятие экстренных мер по их ликвидации.