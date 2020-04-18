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Купаловский университет с 20 апреля переводит образовательный процесс на удаленный формат

18.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Купаловском университете вводятся дополнительные меры по организации безопасных условий учебного процесса в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Купаловский университет с 20 апреля переводит образовательный процесс на удаленный формат

При этом приняты все меры для обеспечения качества образовательного процесса. Обучение будет проходить согласно утвержденным учебным планам и учебным программам. Осуществлять интерактивное взаимодействие удалённо преподаватели и студенты будут через Образовательный портал университета, а также различные образовательные платформы, при этом активно используя управляемую самостоятельную работу.

Стоит отметить, что ГрГУ имени Янки Купалы имеет уникальный опыт по внедрению информационных технологий в образовательный процесс: деятельность в данном направлении успешно ведется многие годы, а в настоящее время трансформировалась в реализацию проекта «Цифровой университет+», направленного на подготовку специалистов для IT-страны.

Цифровые сервисы, разработанные сотрудниками университета, позволяют не только организовать обучение и консультирование студентов вне аудитории, но и провести мониторинг присутствия их на занятиях, активность участия в работе на Образовательном портале, а также на регулярной основе осуществлять оценку результатов учебной деятельности студентов.

Для преподавателей, желающих усовершенствовать компетенции в области проведения учебных занятий с использованием ИКТ, будет продолжено проведение обучающих семинаров в режиме онлайн.

Все это позволит сохранить здоровье студентов и преподавателей, сократить непосредственные контакты между ними, минимизировать перемещение в общественном транспорте и нахождение в общественных местах.

Обращаясь к студентам, преподавателям и сотрудникам ГрГУ имени Янки Купалы, ректор университета Ирина Китурко призывает проявить социальную ответственность, соблюдать все необходимые рекомендации медиков, не выезжать за пределы города, заботиться о своем здоровье и здоровье те, кто рядом.

Источник: grsu.by

 
 
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В Купаловском университете вводятся дополнительные меры по организации безопасных условий учебного процесса в сложившейся эпидемиологической ситуации. При этом...
 
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