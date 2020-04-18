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Сегодня в Бресте из-за футбола будет ограничено движение и кое-где запрещена парковка

18.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, футбол! 18 апреля 2020 года в период времени с 16:00 до 17:45 часов на стадионе ГУ ОСК «Брестский» состоится матч 30-го Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами высшей лиги ФК «Рух» (Брест) - ФК «Минск».

Сегодня в Бресте из-за футбола будет ограничено движение и кое-где запрещена парковка


В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по ул.Гоголя и ул.Коммунистической с 13.00 часов до окончания футбольного матча будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств всех видов.

С 14.30 часов до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя, от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.

По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.

Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно. Используйте альтернативные улицы для движения.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Внимание, футбол! 18 апреля 2020 года в период времени с 16:00 до 17:45 часов на стадионе ГУ ОСК «Брестский» состоится матч 30-го Чемпионата Республики Беларусь по футболу...
 
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