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Сегодня в Бресте из-за футбола будет ограничено движение и кое-где запрещена парковка
18.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание, футбол! 18 апреля 2020 года в период времени с 16:00 до 17:45 часов на стадионе ГУ ОСК «Брестский» состоится матч 30-го Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами высшей лиги ФК «Рух» (Брест) - ФК «Минск».
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Внимание, футбол! 18 апреля 2020 года в период времени с 16:00 до 17:45 часов на стадионе ГУ ОСК «Брестский» состоится матч 30-го Чемпионата Республики Беларусь по футболу...
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