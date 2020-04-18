При этом физическое местоположение посольства не поменяется, его главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека, который после переименования в феврале нынешнего года пражской площади Под Каштанами расположен по адресу "Площадь Бориса Немцова, дом 1". Однако в официальной переписке посольство не будет использовать этот адрес, а будет пользоваться адресом своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице - Коруновачни.













Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса. В МИД Чехии заявили, что речь идёт о формальности, которую в ведомстве приняли во внимание. Мэр Праги Зденек Гржиб, при участии которого в конце февраля состоялась церемония переименования площади, полагает, что российская сторона захотела избежать того, чтобы посольство находилось на площади имени Бориса Немцова. "Мне это кажется странным, ведь и Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным и заявил, что организаторы должны понести наказание" - сказал Гржиб.





На сайте посольства его адресом по состоянию на утро 18 апреля по-прежнему указана "Площадь под Каштанами".





Борис Немцов - бывший вице-премьер российского правительства, впоследствии один из лидеров оппозиции и яркий критик президента Путина - был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. За убийство были осуждены 5 человек, уроженцы Чечни, среди которых бывшие сотрудники силовых ведомств. Заказчики убийства, однако, не установлены, а адвокаты и близкие Немцова сомневаются во многих выводах следствия, указывая на явно политический характер убийства. В честь Немцова названы различные объекты в ряде городов в разных странах, в том числе в Вильнюсе, Киеве, Вашингтоне. В Москве власти отказались переименовать в честь Немцова мост, на котором он был убит, и даже установить на нём памятную табличку.

В Праге площадь в честь Немцова переименовали в пятую годовщину его убийства в феврале нынешнего года.



