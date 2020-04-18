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Как сделать оригинальный пасхальный кулич? Советы шеф-повара
Источник материала: ОНТ
Классический пасхальный кулич можно сделать необычным, если проявить немного фантазии. Идеи для оригинального блюда на Пасху предложил эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын,
Для приготовления кулича можно использовать рисовую муку. В начинку стоит добавить имбирь и куркуму – эти ингредиенты сделают кулич более полезным, отметил шеф-повар.
Чтобы сделать глазурь, можно использовать маршмэллоу.
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Классический пасхальный кулич можно сделать необычным, если проявить немного фантазии. Идеи для оригинального блюда на Пасху предложил эксперт по здоровому...
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