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Как сделать оригинальный пасхальный кулич? Советы шеф-повара

18.04.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сделать оригинальный пасхальный кулич? Советы шеф-повара

Классический пасхальный кулич можно сделать необычным, если проявить немного фантазии. Идеи для оригинального блюда на Пасху предложил эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Для приготовления кулича можно использовать рисовую муку. В начинку стоит добавить имбирь и куркуму – эти ингредиенты сделают кулич более полезным, отметил шеф-повар. 

Чтобы сделать глазурь, можно использовать маршмэллоу.

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Классический пасхальный кулич можно сделать необычным, если проявить немного фантазии. Идеи для оригинального блюда на Пасху предложил эксперт по здоровому...
 
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