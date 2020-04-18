Как сделать оригинальный пасхальный кулич? Советы шеф-повара

Источник материала: ОНТ

Классический пасхальный кулич можно сделать необычным, если проявить немного фантазии. Идеи для оригинального блюда на Пасху предложил эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Для приготовления кулича можно использовать рисовую муку. В начинку стоит добавить имбирь и куркуму – эти ингредиенты сделают кулич более полезным, отметил шеф-повар.

Чтобы сделать глазурь, можно использовать маршмэллоу.

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