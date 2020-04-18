Новый минивэн Volkswagen Viloran: продажи начнутся этой весной

Источник материала: Tut.by

В Европе спрос на минивэны падает, и Volkswagen уже принял решение завершить производство модели Sharan в конце этого года. А вот в Китае концерн, наоборот, намерен осваивать сегмент однообъемников, объявив о скором начале продаж большого минивэна Viloran.





Напомним, что предсерийный образец Viloran был показан еще осенью прошлого года в Гуанчжоу. А ближе к моменту рыночного дебюта Volkswagen расщедрился на новые подробности и красочные фотографии машины. Напомним, что Viloran стал самым крупным автомобилем на модульной архитектуре MQB, превзойдя по основным параметрам даже кроссовер Teramont — длина минивэна достигает 5,34 м, а колесная база равна 3,18 м.









Семиместный однообъемник получил сдвижные боковые двери, а на втором ряду имеются два индивидуальных кресла с подлокотниками, выдвижными подставками для ног, множеством электрорегулировок и встроенным массажером. «Галерка» рассчитана на посадку трех человек.





Перед водителем — цифровая комбинация приборов на 10,25-дюймовом экране, под медиасистему отведен тачскрин диагональю 9,2 дюйма, блок управления климатической установкой также полностью сенсорный. За доплату для Viloran предлагаются трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора





На китайском рынке Viloran дебютирует с двумя вариантами бензиновой турбо-«четверки» серии EA888. На версии 330 TSI мотор развивает 186 л.с. и 320 Нм крутящего момента, а у старшей 380 TSI — 220 л.с. и 350 Нм. Единственная коробка передач — 7-ступенчатый «робот» DSG, привод — передний.





Viloran уже встал на конвейер СП SAIC Volkswagen, а к китайским дилерам начнет поступать в мае. Цены будут начинаться примерно от 49 400 долларов в пересчете.