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В Полоцком районе BMW вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб, пассажир в больнице

18.04.2020 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 18 апреля в Полоцком районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около 2 часов ночи водитель BMW ехал по трассе Р20. На 111-м километре дороги он не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 23-летний пассажир с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

 
 
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Ночью в Полоцком районе перевернулся BMW, погиб водитель
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