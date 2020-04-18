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В Полоцком районе BMW вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб, пассажир в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 18 апреля в Полоцком районе. Об этом
По информации инспекторов, около 2 часов ночи водитель BMW ехал по трассе Р20. На 111-м километре дороги он не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 23-летний пассажир с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
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Авария произошла ночью 18 апреля на трассе Р20.
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