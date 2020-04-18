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Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

18.04.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Православные верующие 18 апреля отмечают Великую Субботу - последний день перед Пасхой. Традиционно в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи.

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Фото Вадима Якубёнка

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

Смотрите, как в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи

 
Теги: Брест
 
 
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  Православные верующие 18 апреля отмечают Великую Субботу - последний день перед Пасхой. Традиционно в храмах Бреста проходит освящение пасхальной пищи. Фото...
 
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