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Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

18.04.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минский зоопарк готов снова распахнуть двери своим посетителям. Что планируется изменить, и как пережили зимовку животные, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Его история началась 36 лет назад. Небольшой зоосад постепенно превратился в масштабный ультрасовременный комплекс. Сегодня здесь проживает 450 видов животных: приматы, кошачьи, копытные, птицы и рыбы. Есть эксклюзивы из международной и белорусской Красных книг.  

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Первым жителем минского зоопарка стал аист по кличке Журка, который испачкал свои крылья в мазуте и не смог улететь в теплые страны. С тех пор символом минского зоопарка является аист. На территории свыше 20 гнезд построены аистами. Они каждый год прилетают, обновляют свои жилища и здесь размножаются.   

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Если считать по хвостам и головам, то на территории более двух тысяч животных. В вольерах максимально воссоздана природная среда обитания. Открытый в 2015 году экзотариум – точная копия южноамериканской флоры и фауны.

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Игрунки и капуцины легко раскачиваются на искусственных лианах, а крокодилы охраняют черепах на теплых камнях. Инфраструктуру продолжат улучшать, максимально приближая ее к естественной.

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
У нас в этом году будет реконструкция продолжаться старой территории. Вместо двух вольеров красных волков и медведя будет один большой красивый вольер. Плюс будет реконструирован вольер для демонстрации наших дикобразов. И смотровая площадка будет сделана на нашем пруду, где раньше были дорожки – будет все благоустроено.

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Весь зоопарк разделен на тематические зоны: террариумы, аквариум, домашние птицы, хищники и многое другое. Все готовятся к началу сезона. Подкрепляются и чистят перышки после зимы. Будь то молодая семья лам со своими деликатесами или шимпанзе с тропическими фруктами. Выделяются лишь одни обитатели – у них особый рацион!

Ирина Климчук:
На территории Динопарка мы можем увидеть 30 экспонатов динозавров, которые рычат, двигаются, моргают глазами. Они представлены практически в настоящую величину.

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Технологическая новинка в Динопарке – таблички с QR-кодами. Если навести телефон и считать код, то можно услышать любопытные факты об образе жизни динозавра, его внешности и питании. Теплая зима в этом году пошла на пользу аграриям, коммунальным службам и водителям Беларуси. А вот представители фауны в дикой природе могли испытывать дискомфорт. Впрочем, зимовка в столичном зоопарке прошла в стандартном режиме.   

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Алевтина Тимашкова-Красовская:
Необычно теплая зима нашим животным очень понравилась. Сейчас они готовятся к жаркому лету и начинают сезон линьки. Выглядят они, конечно, не очень презентабельно, но это через месяц все пройдет, и они будут очень красивые. Сейчас у нас начинается также сезон размножения. И ждем, когда копытные будут наши приносить нам сюрпризы. Это винторогие козочки, это наша ячка, это наш олень Давида.

Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке

Ежегодно на Земле бесследно исчезают десятки видов животных. Зоопарки по всему миру замедляют этот необратимый процесс и увеличивают популяцию. Но самое главное – биология гораздо интереснее вживую! А потому билетик в зоопарк – лучший вариант летних выходных!

Люди в материале: Ирина Климчук, Алевтина Тимашкова-Красовская

 
Теги: Минск
 
 
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Минский зоопарк готов снова распахнуть двери своим посетителям. Что планируется изменить, и как пережили зимовку животные, рассказываем в программе «Минск и...
 
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