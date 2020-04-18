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Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке
Источник материала: СТВ
Минский зоопарк готов снова распахнуть двери своим посетителям. Что планируется изменить, и как пережили зимовку животные, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Его история началась 36 лет назад. Небольшой зоосад постепенно превратился в масштабный ультрасовременный комплекс. Сегодня здесь проживает 450 видов животных: приматы, кошачьи, копытные, птицы и рыбы. Есть эксклюзивы из международной и белорусской Красных книг.
Если считать по хвостам и головам, то на территории более двух тысяч животных. В вольерах максимально воссоздана природная среда обитания. Открытый в 2015 году экзотариум – точная копия южноамериканской флоры и фауны.
Игрунки и капуцины легко раскачиваются на искусственных лианах, а крокодилы охраняют черепах на теплых камнях. Инфраструктуру продолжат улучшать, максимально приближая ее к естественной.
Весь зоопарк разделен на тематические зоны: террариумы, аквариум, домашние птицы, хищники и многое другое. Все готовятся к началу сезона. Подкрепляются и чистят перышки после зимы. Будь то молодая семья лам со своими деликатесами или шимпанзе с тропическими фруктами. Выделяются лишь одни обитатели – у них особый рацион!
Технологическая новинка в Динопарке – таблички с QR-кодами. Если навести телефон и считать код, то можно услышать любопытные факты об образе жизни динозавра, его внешности и питании. Теплая зима в этом году пошла на пользу аграриям, коммунальным службам и водителям Беларуси. А вот представители фауны в дикой природе могли испытывать дискомфорт. Впрочем, зимовка в столичном зоопарке прошла в стандартном режиме.
Ежегодно на Земле бесследно исчезают десятки видов животных. Зоопарки по всему миру замедляют этот необратимый процесс и увеличивают популяцию. Но самое главное – биология гораздо интереснее вживую! А потому билетик в зоопарк – лучший вариант летних выходных!
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Смотровая площадка на пруду и большой вольер для красных волков. Что нового появится в Минском зоопарке
Минский зоопарк готов снова распахнуть двери своим посетителям. Что планируется изменить, и как пережили зимовку животные, рассказываем в программе «Минск и...
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