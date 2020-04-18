По рецептам бабушек: 7 натуральных способов покрасить яйца к Пасхе

Источник материала: ОНТ

Если вы устали от искусственных красителей или просто нет возможности их купить, то есть отличные натуральные альтернативы, с помощью которых можно покрасить яйца для праздника. Подборку подготовило агентство РИА Новости.

1. Луковая шелуха.

Луковая шелуха отлично подойдет как для белых, так и для коричневых яиц. И чем светлее будет яйцо, тем ярче нанесется краска. Яйца нужно отварить вкрутую, а в отдельной кастрюле сложить промытую луковую шелуху, залить литром воды и добавить три ст. л. уксуса. Доводим смесь до кипения, убавляем огонь и варим не меньше получаса. Затем снимаем кастрюлю с огня и опускаем в получившуюся краску яйца. Чтобы цвет хорошо взялся, нужно оставить яйца в воде минимум на час.

2. Капуста.

Важно, чтобы капуста была краснокачанная. Ее нужно мелко нарезать, поместить в кастрюлю, залить литром кипятка и отваривать в течение 30 минут. Затем снять с огня и подождать, пока отвар остынет. Потом сливаем жидкость в другую емкость и добавляем три столовые ложки уксуса. Отваренные вкрутую яйца помещаем в жидкость на пару часов. В результате яйца окрасятся в небесно-голубой цвет.





3. Свекла.

Свеклу нужно натереть и залить в кастрюле водой, затем добавить уксус. Довести смесь до кипения, убавить огонь и варить около 20 минут. После нужно процедить содержимое кастрюли и залить отваром сваренные яйца. Можно оставить на несколько часов или на ночь, тогда яйца окрасятся в насыщенно-бордовый цвет.

4. Марена.

Марена – многолетнее травянистое растение, которое можно приобрести в аптеках. Нам от нее понадобятся только корни. Сначала замачиваем их в теплой воде на 10 минут, промываем, нарезаем и снова заливаем водой. Жидкость необходимо довести до кипения, убавить огонь и варить 30-60 минут. После отвар процедить, остудить, добавить столовую ложку уксуса и соли и опустить в нее сваренные яйца. Там их нужно продержать до полной готовности. В результате яйца станут красными и цвет при этом распределится ровно.

5. Рис.

Благодаря рису окрашенные яйца получатся с мраморным эффектом. Пока яйца варятся, необходимо развести красители в отдельных емкостях. В каждую при этом добавить по столовой ложке уксуса. Затем засыпать туда рис и дождаться, пока он окрасится в нужный цвет. После чего крупу высыпаем в полиэтиленовые пакеты, в каждый из них кладем по одному яйцу. Оставялем минимум на час.





6. Куркума.

Понадобится 20 г порошка на литр. Яйца нужно отварить прямо в этой жидкости. Чтобы скорлупа была крепкой, следует добавить уксус и соль. Так яйца окрасятся в золотой цвет.

7. Марганцовка.

Марганцовка окрасит яйца в розовый и красный цвет. Для этого нужно добавить кристалл марганца на кончике ножа в небольшую емкость с холодной кипяченой водой. Параллельно поставить на огонь яйца. Когда вода закипит – добавить туда соль, уксус и несколько капель марганцовки. Варить до готовности.

Фото: pixabay.com

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