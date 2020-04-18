Активисты организации «За свой город» передали медикам продукты питания и средства гигиены

Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу 18 апреля 2020 года, накануне Пасхи, представители общественности Бреста предали в инфекционное отделение Брестской областной больницы продукты питания и средства личной гигиены и защиты.





«В инфекционном отделении медицинский персонал работает и живет. Мы считаем своим долгом поддержать их в это трудное время. Предварительно мы поинтересовались и узнали, что в первую очередь нужно сотрудникам и пациентам», - комментирует ситуацию одна из инициаторов акции, руководитель органа территориального самоуправления «Жить вместе» Ольга Федосенко.

«Объявление о сборе помощи для инфекционного отделения мы разместили в социальных сетях. Средства защиты и личной гигиены, фрукты приносили члены наших организаций, обыкновенные жители Бреста. Дополнительно мы закупили гигиенические средства для пациентов больницы и маски», - добавляет руководитель городской организации БСДП Анна Канюс.





«Мы передали бутилированную воду, фрукты, предметы личной гигиены для медицинского персонала и подгузники для взрослых пациентов. Благодарим всех неравнодушных, кто проявил солидарность и откликнулся на акцию», - комментирует руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.





Акция проведена по инициативе органа территориального самоуправления «Жить вместе», клуба «Автор», организации «За свой город» и членов БСДП.





Пресс-служба организации «За свой город»