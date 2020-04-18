В Барановичах на пешеходном переходе сбили человека. Водитель с места ДТП скрылся

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел утром 18 апреля на улице Ленина.





Место ДТП. Фото: Александр КОРОБ

По словам жительницы пятиэтажного дома, ставшей свидетельницей случившегося после ДТП, она услышала с улицы сильный хлопок.

— Выглянула в окно и увидела, что на дороге, на пешеходном переходе лежит мужчина. Женщина-водитель, которая сбила его, вышла из машины, осмотрела авто, потом села в автомобиль и уехала. Окружающие кричали ей, что б не уезжала. Они же и вызвали скорую и милицию, — рассказал очевидец.





Место ДТП. Фото: Александр КОРОБ





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ

По информации Intex-press, водителя вскоре задержали. Сбитый пешеход жив, но получил травмы.





Место ДТП, фото: Александр КОРОБ





Место ДТП, фото от очевидцев





Место ДТП, фото от очевидцев