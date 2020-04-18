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Китайского клона Toyota Land Cruiser показали на официальных фото

18.04.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская компания Hengtian Automobile опубликовала официальные фотографии нового большого внедорожника L4600. Этот автомобиль называют близкой копией Land Cruiser Prado 200 — за ряд схожих стилистических решений, пишет Autonews.


Длина Hengtian L4600, который имеет рамную конструкцию, составляет 5240 мм — практически на 300 мм больше, чем у оригинального Land Cruiser 200. Размер колесной базы составляет 2950 мм, что на 100 мм больше, чем у японского внедорожника.

Ранее в интернете появилось видео с салоном китайского автомобиля. Судя по ролику, «клон» имеет более богатый интерьер, чем оригинал: в оформлении использована кожа разных цветов, а также декоративные элементы «под дерево». Кроме того, автомобиль имеет большой дисплей информационно-развлекательного комплекса с диагональю больше, чем у Land Cruiser 200.


Китайский внедорожник укомплектован 4,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем V8, развивающим 288 л. с. и 408 Н·м крутящего момента. Мотор работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с жестким подключением переднего моста.


Цены на Hengtian L4600 в КНР стартуют с отметки 250 тыс. юаней (около 35 тыс. долларов).

 
 
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Опубликованы официальные фотографии большого китайского внедорожника Hengtian L4600 с рамной конструкцией.
 
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