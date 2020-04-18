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В Украине создали робота-полицейского для патрулирования улиц во время пандемии

18.04.2020 15:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская компания «Инфоком ЛТД» на основе собственной роботизированной платформы «Скорпион» создала робота-полицейского. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Лигу оборонных предприятий.


Фото: Лига оборонных предприятий

Робот, в частности, оснащен следующим навесным оборудованием: дистанционно управляемый сеткомет (для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами и хулиганами), баллон со слезоточивым газом с дистанционным управлением, стробоскоп-мигалка, монитор для общения, устройство громкой связи и микрофон, лидар и радар, тепловизор для измерения температуры тела человека, видеокамеры, датчик геолокации и инерциальные датчики.

Управление платформой осуществляется непосредственно стоящим на ней человеком, дистанционным образом или автономно. Для связи предлагается использовать Wi-Fi, Bluetooth, 3G и LTE. Основной задачей робота называется дистанционное патрулирование улиц в период пандемии во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.

 
 
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Основной задачей робота называется дистанционное патрулирование улиц в период пандемии во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.
 
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