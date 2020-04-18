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Какими будут скидки в профсоюзных санаториях?

18.04.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Увеличится ли спрос на отдых в белорусских санаториях, рассказываем в программе «Большой город».

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Сейчас все опустили руки: отпуска не будет, никто не поедет на море. Но в то же время не пора ли активизироваться профсоюзным санаториям и показать, что можно и в Беларуси отдохнуть?

Какими будут скидки в профсоюзных санаториях?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Я думаю, что увеличится. Сегодня еще нет того осознания. Пройдет эпидемия. Это будет апрель, май… Пусть это будет чем быстрее, тем лучше. Но я не думаю, что будет много желающих выехать в ту же Италию, Испанию.

Мы активно начинаем говорить про наши санатории. У нас их 13 – именно наших профсоюзных.  Мы говорим о скидках. Потому что мы сегодня предоставляем всем членам профсоюза и несовершеннолетним детям членов профсоюзов скидку 25% от стоимости.

Мы прописали в коллективных договорах в большинстве предприятий о том, что еще и предприятие – и наниматель, и профсоюзный комитет оказывают какую-то помощь либо в базовых величинах, либо в проценте от стоимости путевки. Отраслевые профсоюзы еще какую-то копейку оказывают.

Какими будут скидки в профсоюзных санаториях?

И мы понимаем, что в некоторых случаях эта путевка становится на стоимость в 50%.  Да, мы ожидаем. Сейчас просто система, когда люди просто боятся выезжать, даже если это санаторий. В любом случае, люди немножко опасаются. Поэтому все это пройдет, и мы понимаем, что наплыв будет. И мы тоже готовимся к этому. Готовимся, что, в первую очередь, конечно же, мы будем оздоравливать белорусов, наших людей, которые в этих санаториях побывают. Почему я говорю про членов профсоюзов? Потому что это вклад каждого члена профсоюза и в строительство и содержание данного санатория. Мы будем рады видеть этих людей в наших санаториях

Люди в материале: Александр Щекович, Илона Волынец

 
 
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Увеличится ли спрос на отдых в белорусских санаториях, рассказываем в программе «Большой город». Илона Волынец, ведущая СТВ:Сейчас все опустили руки: отпуска не...
 
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