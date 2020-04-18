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Какими будут скидки в профсоюзных санаториях?
Источник материала: СТВ
Увеличится ли спрос на отдых в белорусских санаториях, рассказываем в программе
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Мы прописали в коллективных договорах в большинстве предприятий о том, что еще и предприятие – и наниматель, и профсоюзный комитет оказывают какую-то помощь либо в базовых величинах, либо в проценте от стоимости путевки. Отраслевые профсоюзы еще какую-то копейку оказывают.
И мы понимаем, что в некоторых случаях эта путевка становится на стоимость в 50%. Да, мы ожидаем. Сейчас просто система, когда люди просто боятся выезжать, даже если это санаторий. В любом случае, люди немножко опасаются. Поэтому все это пройдет, и мы понимаем, что наплыв будет. И мы тоже готовимся к этому. Готовимся, что, в первую очередь, конечно же, мы будем оздоравливать белорусов, наших людей, которые в этих санаториях побывают. Почему я говорю про членов профсоюзов? Потому что это вклад каждого члена профсоюза и в строительство и содержание данного санатория. Мы будем рады видеть этих людей в наших санаториях
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Увеличится ли спрос на отдых в белорусских санаториях, рассказываем в программе «Большой город». Илона Волынец, ведущая СТВ:Сейчас все опустили руки: отпуска не...
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