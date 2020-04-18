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Олег Руммо: Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим праздником и обратиться к вам с просьбой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Руммо, профессор, доктор медицинских наук:
Ведь чем раньше вы начнете лечение, тем более высока вероятность того, что заболевание будет протекать в легкой бессимптомной форме. Вы быстро поправитесь, и тем самым не только спасете свое здоровье, спасете жизнь своих близких, но и очень поможете нам, медицинским работникам, которым сейчас, поверьте мне, совсем непросто. С праздником вас! И берегите себя.
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Олег Руммо: Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим праздником и обратиться к вам с просьбой
Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в...
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