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Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

18.04.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

В частности, 28 апреля православные будут отмечать Радуницу. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома! В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

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На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия представителей власти всех уровней – от местных сельсоветов до исполкомов. И, безусловно, всех учреждений здравоохранения.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

В случае проявления симптомов не ждите, обращайтесь за помощью как можно раньше. Это значительно облегчит работу нашим медикам.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

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Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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