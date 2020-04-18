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Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Барановский, врач бригады интенсивной терапии и реанимации Витебской городской станции скорой и неотложной помощи:
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Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища
Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в...
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