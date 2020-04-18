Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома





Виктор Мойсюк, главный врач Столинской центральной районной больницы:

Мы остаемся на работе. Мы днем и ночью будем бороться за жизнь и здоровье жителей нашего района и жителей Республики Беларусь. Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома!