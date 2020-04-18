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Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Мойсюк, главный врач Столинской центральной районной больницы:
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Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»
Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в...
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