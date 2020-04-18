Комментарии ООО «АйПауэр» по возражениям Дмитрия Бекалюка

Источник материала: Виртуальный Брест

На портале Виртуальный Брест за авторством Дмитрия Бекалюка была размещена информация о якобы выявленных нарушениях со стороны ООО «АйПауэр» при реализации проекта по строительству аккумуляторного завода. Информируем, что на все вопросы, опубликованные в открытом письме, были даны исчерпывающие ответы в течение всего периода времени общения с представителями противников строительства аккумуляторного завода.

Ответы на вопросы были даны в письменном, устном виде, а также видео-ответы со ссылкой на конкретные документы и действующее законодательство.

Для обеспечения общественности достоверной информацией о деятельности ООО «АйПауэр» и оперативного ответа на поступающие вопросы создана открытая линия, обеспечено личное общение с представителями общественности в виде круглых столов, личных встреч, ранее – пресс-туров на завод. ООО «АйПауэр» организовало или приняло участие в более чем 20 мероприятиях, где специалисты предприятия давали ответы на вопросы представителей СМИ, общественности.

Отправляем Вам комментарии ООО "АйПауэр" по каждому вопросу, указанному в опубликованном материале, а также благодарим за наличие открытой площадки, размещающей информацию обеих сторон об аккумуляторном заводе.

смотрите сами вопросы по ссылке

Статьей 5 Закона Республики Беларусь от 07.12.1998 N 213-З "О свободных экономических зонах" (далее - Закон N 213-З) установлены случаи запрещенных видов деятельности в границах свободных экономических зон (далее – СЭЗ). В частности абзацем 4 указанной выше статьи Закона N 213-З на территориях СЭЗ запрещается производство, переработка, хранение, обезвреживание, реализация радиоактивных и иных опасных материалов.



Однако на возводимом в границах СЭЗ «Брест» заводе по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей не предусмотрено производство по вторичной переработке цветных металлов, отсутствуют технологические процессы выплавки свинца непосредственно из руд и концентратов, а также изготовления серной кислоты, а отливка свинцовой ленты из исходного сырья будет являться частью технологического процесса по производству аккумуляторных свинцовых батарей.



Учитывая, что итоговым продуктом хозяйственной деятельности предприятия будут являться аккумуляторные свинцовые батареи, данная хозяйственная деятельность предприятия не относится к запрещенным видам деятельности в свободных экономических зонах в значении термина «иного опасного материала», содержащимся в статье 5 Закона Закон N 213-З.

На предприятии ООО "АйПауэр" отсутствует вторичная переработка цветных металлов. Литьевые и накопительные печи, установленные на предприятии, не предназначены и не используются для вторичной переработки свинца и его соединений. Данное оборудование предназначено для выпуска компонентов АКБ (свинцовой ленты) из поставляемого на предприятие сырья, которое соответствует ГОСТ 3778-98. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11.12.2019 года установлена базовая СЗЗ для производства свинцовых аккумуляторов в размере 500 метров (пункт 217). СЗЗ установлена именно для производства, включая все сопутствующие технологические процессы, такие как литье свинцовой ленты, производство свинцового порошка, сборочные линии и др. Данная СЗЗ подтверждена: 1) Расчетами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Содержание свинца и его соединений в атмосферном воздухе на границе СЗЗ не превышает 14% от концентрации, которая Министерством здравоохранения определена как безопасная (ПДК), а на территории близлежащих населенных пунктов не превышает 7% от ПДК. 2) Расчетами по факторам физического воздействия. Уровни звуковых давлений, вибрации и иные факторы значительно ниже установленных Министерством здравоохранение в качестве безопасных. 3) Оценкой риска здоровью населения. Установленная Постановлением СовМина №847 СЗЗ в размере 500 метров обеспечивает как минимум пятикратный запас по обеспечению безопасности здоровью населения. 4) Заключением государственной экологической экспертизы, В рамках государственной экологической экспертизы проверялась правильность выполнения как расчетов выбросов, как и расчетов рассеивания. Этим же заключением утверждены нормативы допустимых выбросов, которые обеспечивают соблюдение приземных концентраций в близлежащих населенных пунктах не более 7% от концентрации, которая Министерством здравоохранения определена как безопасная (ПДК). Заявление по поддельным документам не нашло подтверждения в ходе проверки органами внутренних дел. Кроме того, ООО "АйПауэр" предоставляло данные документы в органы экспертизы, публиковало в средствах массовой информации и неоднократно заявляло и продолжает заявлять, что готово предоставить для обзора оригинальные документы любому желающему по предварительной записи.

Свинец, который потенциально может иметь накопление в почве, будет содержаться в неподвижном и нерастворимом виде (в трудно усвояемой форме), который не участвуют в метаболизме и не накапливается в тканях. Соответственно свинец не может попадать в растения, выращиваемые как в пределах СЗЗ ООО "АйПауэр", так и за ее пределами.

Данный вопрос уже неоднократно рассматривался, и по нему давались исчерпывающие разъяснения. В том числе, по данному вопросу есть вступившее в законную силу решение суда г. Бреста от 27 марта 2018 года. Иск противников строительства оставлен без удовлетворения. Доводы истцов о том, что отчет об ОВОС, размещенный для общественного обсуждения на интернет-сайте Брестского райисполкома, и отчет об ОВОС, направленный на государственную экологическую экспертизу, отличаются по объему, не являются основанием для приостановления хозяйственной деятельности. При дальнейшем появлении уточняющей информации в рамках разработки раздела «Охрана окружающей среды» в отчет ОВОС были внесены дополнения для большей детализации технологического процесса и воздействия проектируемого аккумуляторного завода на окружающую среду. При внесении дополнений увеличение валового выброса загрязняющих веществ, увеличение объемов образования сточных вод, предоставление дополнительного земельного участка, изменения назначения объекта не произошло. Постановление СовМина №47 в данном случае не предусматривает необходимости доработки. Заявленные объемы производства были и остаются на уровне 2 млн. батарей в год.

Расчет выбросов в проектной документации выполнен на основании данных, полученных от поставщиков оборудования. Оригиналы документов публиковались в средствах массовой информации и могут быть представлены для обозрения всем желающим по предварительной записи. По результатам расчетов установлены нормативы выбросов (в частности по свинцу и его соединениям), которые обеспечивают приземную концентрацию на уровне не более 7% от концентрации, которая Министерством здравоохранения определена как безопасная (ПДК). Если предприятие не подтверждает установленные нормативы, то оно не может быть введено в эксплуатацию. Поэтому итогом любого проекта является заключение экспертизы, которое фиксирует нормативы, которые обеспечивают работу предприятия в рамках требований природоохранного законодательства. Очевидно, что если заказчик занизит ожидаемые уровни воздействий, то все что он с этого получит - это предписание о приостановке деятельности. И при этом в природоохранном законодательстве (в частности в законе о Государственной экологической экспертизе) также предусмотрена ответственность за предоставление недостоверных исходных данных.

Заключением экологической экспертизы для завода АКБ установлены нормативы допустимых выбросов (предельное количество загрязняющих веществ, которое можно выбрасывать в атмосферный воздух без нанесения вреда здоровью человека и окружающей среде). Нормативы выбросов связаны с объемом потребляемого сырья. Имея установленный норматив по свинцу 17 кг в год (по заключению ГЭЭ) предприятие не имеет возможности использовать больше чем 13 000 тонн свинца и его соединений. Поясним более подробно, какие есть нормативы и как они связаны. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух существует два основных норматива: грамм в секунду (г/с) и тонн в год (т/год). Г/с определяет, какой максимальный объем выбросов в единицу времени может поступать от оборудования при его работе на максимальной мощности. Именно по нормативу г/с выполняется расчет рассеивания и определяется содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По результатам проекта (утвержденному заключению государственной экологической экспертизы) при работе всего оборудования предприятия на максимальной мощности величина приземных концентраций по всем загрязняющим веществам не превышает установленных Министерством здравоохранения безопасных концентраций (в частности по свинцу и его соединениям в близлежащих населенных пунктах не более 7% от концентрации, которая Министерством здравоохранения определена как безопасная (ПДК).) А сколько по времени в атмосферном воздухе будет держаться такая концентрация загрязняющих веществ, определяется временем работы оборудования и величиной выбросов т/год. Т/год определяет какая масса выбросов образуется в течении года с учетом фактической загрузки оборудования и фактического использования сырья и материалов. При использовании порядка 13 000 тонн свинца и его соединений величина валового выброса свинца составляет 17 кг/год. Если бы завод АКБ мог увеличить использования свинца до 19 000 тонн в год, то приземные концентрации свинца и его соединений останутся на этом же уровне (не более 7% от ПДК), поскольку они определены исходя из максимальной мощности оборудования. Разница только в том, что при увеличении объема использования сырья данная концентрация, на уровне 7% от концентрации, которая Министерством здравоохранения определена как безопасная (ПДК), будет держаться в атмосферном воздухе более длительное время. Аналогично останется без изменений содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по всем остальным веществам.

Проектом 2017 года проектировщиком были неверно предложены нормативы допустимых воздействий. Они были в десятки и даже сотни раз ниже максимальных нормативов, которые обеспечивают соблюдение требований природоохранного законодательства и безопасную эксплуатацию завода. Так, к примеру, на источнике №22 был установлен норматив 0,000002 г/с. При пробном пуске было замерено значение 0,000372 г/с. И при этом, величина выбросов, которая обеспечивает экологическую безопасность по именно данному источнику составляет 0,005г/с. В дальнейшем, после окончательной наладки, ГОУ на указанном источнике выбросов обеспечила достижение проектных показателей (менее 0,000002 г/с). И очевидным следствием стало превышение установленных проектом 2017 года нормативов при пробном пуске завода. Проектом, получившим положительное заключение в 2020 году, предложены нормативы допустимых выбросов, учитывающие неблагоприятные режимы эксплуатации технологического и газоочистного оборудования, а также максимальное воздействие на окружающую среду. При этом, данные нормативы обеспечивают соблюдение безопасных концентраций в атмосферном воздухе (ПДК) по всем загрязняющим веществам и требования природоохранного законодательства. При соблюдении нормативов, предложенных проектом ООО "НПФ "Экология", (зафиксированных в разрешении на выбросы загрязняющих вещества) предприятие имеет право на функционирование. Очевидно, что если заказчик занизит ожидаемые уровни воздействий, то все что он с этого получит - это предписание о приостановке деятельности.

Заявление о том, что мощность увеличена с 2 млн. АКБ для 7,5 млн. АКБ является попыткой ввести в заблуждение широкую общественность. Данное заявление Дмитрий Бекалюк основывает, ссылаясь на страницу из проекта, которая приведена ниже, обводя красным маркером цифру 7 008 000 АКБ/год.









При этом, на этой же странице выделим зеленым цветов два важных факта.



1) Цифра 7 008 000 АКБ/год относится только к линии производства свинцовой ленты. Производительность этой линии (без простоев и переналадки, как указано на странице) позволяет выпустить ленту для производства 7 008 000 АКБ/год. Но это не дает возможности выпуска такого количества АКБ.



Более того, фактически линии не могут работать без простоев и наладки.



2) Для производства пластин, которые используются в АКБ, нужна лента и свинцовых порошок одновременно. В тексте выделено зеленым маркером, что оборудование, для производства порошка, подобрано исходя их выпуска 2 млн. АКБ в год.



Соответственно, предприятие не имеет технической возможности выпускам более 2 млн. АКБ в год, поскольку не имеет возможности выпускать требуемое количество свинцового порошка для производства пластин.



Логичный вопрос - почему такая мощная линия для производства свинцовой ленты?



И простой, банальный ответ - линии производительностью от 2 до 3 т/час - стандартная серийная продукция. Данная линия будет работать только то время, которое требуется на изготовление ленты для 2 млн. АКБ в год.

Проект доработан в ходе проведения государственной экологической экспертизы. Дополнены, детализированы и обоснованы расчеты по всем технологическим процессам и источникам выбросов. Информация, которой оперирует Дмитрий Бекалюк, в настоящее время не актуальна и не соответствует действительности. В частности, Дмитрий Бекалюк пишет, что общий выброс незначительно увеличился. Но по данным проекта, который прошел экспертизу и получил положительное заключение, валовый выброс снизился на 16%.

На предприятии имеются оригиналы документов, заверенные производителями. Данные документы были предоставлены при проведении государственной экологической экспертизы и в органы внутренних дел. ООО "АйПауэр" готово представить данные документы всем желающим по предварительной записи.

Расчет значений критериев взрывопожарной опасности участка формирования выполнен при наиболее неблагоприятном варианте в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Также ООО «АйПауэр» повторно обращалось в научно-практический центр «Брестского областного управления МЧС» для пересчета категории взрывопожарной и пожарной опасности, которое подтвердило первоначальный расчет. Измельченный свинец на аккумуляторном производстве используется в технологическом процессе, в соответствии с которым, свинец хранится в течении 24 часов и поступает на следующую технологическую операцию. Проектными решениями и технологическим оборудованием предусмотрена защита измельченного свинца от избыточной влаги. С целью предотвращения попадания внутрь бункера влажного воздуха, каждый бункер оборудован системой очистки и осушения воздуха. Система устанавливается на выходном патрубке бункера-накопителя и состоит из фильтрующего элемента и осушителя воздуха, заполненного материалом, поглощающим влагу из воздуха (силикагелем). Также согласно указанными «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе со свинцом и его неорганическими соединениями» (Постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 21.09.2009 №116), гл.12 «Требования по охране труда при хранении свинца»: п.134. «Для хранения мелкодисперсных порошков свинца и его соединений (сплавов) должны применяться полиэтиленовые пакеты и тара с крышками, исключающими возможность высыпания порошков.» Также хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 354-З «О промышленной безопасности» (НРПА РБ, 12.01.2016, № 2/2352), Положением о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов (постановление Совета Министров Республики Беларусь 05.08.2016 № 613, НРПА РБ, 10.08.2016, № 5/42455) проведена идентификация опасного производственного объекта, в результате проведенной идентификации был идентифицирован объект, эксплуатируемый субъектом промышленной безопасности - цех производства электродных пластин Общества с ограниченной ответственностью «АйПауэр» (224020, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт»), где получаются расплавы цветных металлов в количестве свыше 500 тонн в год. Согласно приложению 1 таблице 2 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 354-З «О промышленной безопасности», данный объект относится к опасным производственным объектам II типа опасности.

В соответствие с установленными правилами ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» к периодичности аналитического (лабораторного) контроля за выбросами загрязняющих веществ источники выбросов свинца и его соединений, а также серной кислоты подвергаются контролю с периодичностью не реже двух раз в год, а источники выбросов продуктов сгорания природного газа (азота диоксида и оксида углерода) не реже одного раза в квартал. Однако Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды в выданном разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух установил особые условия в части обязательного мониторинга выбросов: обязанность проведения измерений с привлечением аккредитованной специализированной лаборатории не реже чем один раз в месяц на нормируемых источниках выбросов с предоставлением информации о результатах измерений в Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также более чем в два раза увеличена частота проведения проверки эффективности газоочистных установок (не реже чем один раз в квартал) с предоставлением информации о результатах измерений в Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Концентрация свинца в ливневых стоках (без очистки) ниже чем 0,01 мг/дм3. Допустимое содержание свинца в реке Мухавец по свинцу, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №13, составляет 0,014 мг/дм3. Для сведений, допустимое содержание свинца в питьевой воде, согласно СанПиН СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» составляет 0,03 мг/дм3. Таким образом в ливневых стоках ООО "АйПауэр" содержание свинца ниже чем в воде, которую допускается использовать в качестве питьевой. Кроме того, в ливневых стоках свинец содержится в нерастворимых формах и соответственно улавливается песколовками с очень высокой эффективностью, поскольку масса частиц свинца больше массы частиц песка

Решения по обращению с отходами были оценены при проведении экологической экспертизы и соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Заявления Дмитрия Бекалюка не содержат никаких ссылок на действующие нормы законодательства.