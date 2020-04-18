ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы

18.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы

Случчане продолжают поддерживать медиков. За несколько дней на площадке MolaMola было собрано более 1000 рублей на средства индивидуальной защиты для работников районной больницы и зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Со среды по субботу 400 многоразовых масок из ткани безвозмездно передал в Слуцк магазин Symbal (@symbalby), 120 высоких бахил до бёдер и 250 заготовок для масок из спанбонда в отправил ресторан «Grillman» (@grillman.by).

Работники слуцкой Центральной районной аптеки №80 собрали медикам пакет с чаем, кофе и 100 масок. Ещё один пакет с чаем и кофе передал предприниматель, который пожелал не называть себя. Случчанка Анна Захарьева (@beecompany.by) собрала коробку со сладостями, а также три защитных комбинезона из спанбонда, 100 перчаток и марлевые маски.

Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы

Со средств сбора на MolaMola организаторы закупили 40 щитков для медиков и 300 трёхслойных масок, ещё 50 щитков минский филиал фирмы «Хакерспейс» (@byhackerspace) передал бесплатно.

Итого: 400 многоразовых масок, 400 одноразовых масок, 120 высоких бахил, 200 печаток, комбинезоны и заготовки для пошива масок. Из средств сбора потрачено около 300 рублей.

Сегодня админ SlutskGorod и инициатор сбора Максим собрались, чтобы доставить всё медработникам. Мы обзвонили отделения, которые обращались за помощью, уточнили, что и в каком количестве нужно.

Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы

Средства индивидуальной защиты исходя из потребностей были распределены работникам скорой помощи, реанимации, хирургии и пульмонологии, санстанции, бактериологической лаборатории, а также терапевтам, работающим на выездах.

В наличии пока остались многоразовые тканные маски, бахилы, щитки. Решается вопрос с пошивом защитных медицинских костюмов, ожидается поставка респираторов.

Если вы желаете помочь, можно просто поддержать сбор на MolaMola.

Для связи по всем вопросам:

  • Insgtaram: @truemaksik, Максим
  • Telegram: @abbassova, Лейла
  • Viber, мобильный телефон: +375(29)6-818-828, Алёна

Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы

Скидки на питание

Чтобы поддержать медработников в непростое время, несколько заведений организовали акцию #СпасибоЗаРаботу и предусмотрели скидки на самовывоз и/или доставку.

Акция действует до конца мая, чтобы воспользоваться ей, нужно иметь при себе подтверждающий документ. В ряде случаев, например работникам скорой помощи, достаточно будет обычного бейджика.

Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случчане продолжают поддерживать медиков. За несколько дней на площадке MolaMola было собрано более 1000 рублей на средства индивидуальной защиты для больницы и центра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасха с высоты (и не только). Смотрите, как технологии рассказывают о сокровенном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика