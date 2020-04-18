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Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы
18.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Случчане продолжают поддерживать медиков. За несколько дней на
Со среды по субботу 400 многоразовых масок из ткани безвозмездно передал в Слуцк магазин Symbal (
Работники слуцкой Центральной районной аптеки №80 собрали медикам пакет с чаем, кофе и 100 масок. Ещё один пакет с чаем и кофе передал предприниматель, который пожелал не называть себя. Случчанка Анна Захарьева (
Со средств
Сегодня админ SlutskGorod и инициатор сбора Максим собрались, чтобы доставить всё медработникам. Мы обзвонили отделения, которые обращались за помощью, уточнили, что и в каком количестве нужно.
Средства индивидуальной защиты исходя из потребностей были распределены работникам скорой помощи, реанимации, хирургии и пульмонологии, санстанции, бактериологической лаборатории, а также терапевтам, работающим на выездах.
В наличии пока остались многоразовые тканные маски, бахилы, щитки. Решается вопрос с пошивом защитных медицинских костюмов, ожидается поставка респираторов.
Для связи по всем вопросам:
Скидки на питание
Чтобы поддержать медработников в непростое время, несколько заведений организовали акцию #СпасибоЗаРаботу и предусмотрели скидки на самовывоз и/или доставку.
Акция действует до конца мая, чтобы воспользоваться ей, нужно иметь при себе подтверждающий документ. В ряде случаев, например работникам скорой помощи, достаточно будет обычного бейджика.
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Случчане продолжают поддерживать медиков. За несколько дней на площадке MolaMola было собрано более 1000 рублей на средства индивидуальной защиты для больницы и центра...
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