Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы

Источник материала: Слуцк Город





Случчане продолжают поддерживать медиков. За несколько дней на площадке MolaMola было собрано более 1000 рублей на средства индивидуальной защиты для работников районной больницы и зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Со среды по субботу 400 многоразовых масок из ткани безвозмездно передал в Слуцк магазин Symbal ( @symbalby ), 120 высоких бахил до бёдер и 250 заготовок для масок из спанбонда в отправил ресторан «Grillman» ( @grillman.by ).

Работники слуцкой Центральной районной аптеки №80 собрали медикам пакет с чаем, кофе и 100 масок. Ещё один пакет с чаем и кофе передал предприниматель, который пожелал не называть себя. Случчанка Анна Захарьева ( @beecompany.by ) собрала коробку со сладостями, а также три защитных комбинезона из спанбонда, 100 перчаток и марлевые маски.





Со средств сбора на MolaMola организаторы закупили 40 щитков для медиков и 300 трёхслойных масок, ещё 50 щитков минский филиал фирмы «Хакерспейс» ( @byhackerspace ) передал бесплатно.

Итого: 400 многоразовых масок, 400 одноразовых масок, 120 высоких бахил, 200 печаток, комбинезоны и заготовки для пошива масок. Из средств сбора потрачено около 300 рублей.

Сегодня админ SlutskGorod и инициатор сбора Максим собрались, чтобы доставить всё медработникам. Мы обзвонили отделения, которые обращались за помощью, уточнили, что и в каком количестве нужно.





Средства индивидуальной защиты исходя из потребностей были распределены работникам скорой помощи, реанимации, хирургии и пульмонологии, санстанции, бактериологической лаборатории, а также терапевтам, работающим на выездах.

В наличии пока остались многоразовые тканные маски, бахилы, щитки. Решается вопрос с пошивом защитных медицинских костюмов, ожидается поставка респираторов.

Если вы желаете помочь, можно просто поддержать сбор на MolaMola .

Для связи по всем вопросам:





Скидки на питание

Чтобы поддержать медработников в непростое время, несколько заведений организовали акцию #СпасибоЗаРаботу и предусмотрели скидки на самовывоз и/или доставку.

Акция действует до конца мая, чтобы воспользоваться ей, нужно иметь при себе подтверждающий документ. В ряде случаев, например работникам скорой помощи, достаточно будет обычного бейджика.







Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by