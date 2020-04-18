Поддержку бизнеса в условиях пандемии обсудили представители торгово-промышленных палат стран ЕАЭС

Источник материала: ОНТ

Помощь с налоговой нагрузкой и вопросы аренды. Консультативный совет торгово-промышленных палат стран ЕАЭС намерен в условиях ослабляющей экономику пандемии поддержать бизнес стран Евразийского союза.





Об этом шла речь во время видеоконференции. Задача совета – оказать быструю и эффективную юридическую поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Пакет мер должен стать прикладным и помочь преодолеть сложности. Сохранить наработки, которые есть в промышленной кооперации, помочь уязвимым секторам экономики, к примеру туризму. Меры самые элементарные, но при этом действенные – касаются вопросов аренды и налоговой политики.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «У нас есть одна услуга, которая, к сожалению, сегодня оказалась востребованной. Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы. Мы сегодня уже договорились с нашими партнёрами в пяти государствах максимально помогать бизнесу. В течение одного дня определять и выдавать свидетельствования».

Проблемы коснулись не только экспортёров, но и импортёров. И их можно решить. Как заявил Александр Лукашенко на видеосаммите глав государств ЕАЭС, решительные меры для сохранения экономической стабильности в условиях пандемии включают три составляющие. Во-первых, транзитное сообщение – транспортный коридор должен работать без ущерба безопасности. Второе - единые правила регулирования внешней торговли. И третье - недопущение разрыва кооперационных связей.

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