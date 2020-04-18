Малышева не смогла определить пол Лободы на фотографии

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущая Елена Малышева развеселила пользователей соцсетей в ходе общения с ними в прямом эфире в Instagram. Она перепутала певицу Светлану Лободу с мужчиной, сообщает Star Hit.

По информации источника, во время стрима Малышевой один из пользователей оставил комментарий с нецензурными словами. Доктора Малышеву это возмутило.

В результате телеведущая при всех перешла на страницу хулигана и через фронтальную камеру показала картинку аккаунта. Там было фото певицы Светланы Лободы. Ник пользователя – anfisaqwerty.





«Кто знает эту девушку, а может это мужчина – я не знаю, кто это такой», – сообщила подписчикам Малышева.

Телеведущая призвала заблокировать пользователя.

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