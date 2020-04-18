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Малышева не смогла определить пол Лободы на фотографии
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущая Елена Малышева развеселила пользователей соцсетей в ходе общения с ними в прямом эфире в Instagram. Она перепутала певицу Светлану Лободу с мужчиной,
По информации источника, во время стрима Малышевой один из пользователей оставил комментарий с нецензурными словами. Доктора Малышеву это возмутило.
В результате телеведущая при всех перешла на страницу хулигана и через фронтальную камеру показала картинку аккаунта. Там было фото певицы Светланы Лободы. Ник пользователя – anfisaqwerty.
«Кто знает эту девушку, а может это мужчина – я не знаю, кто это такой», – сообщила подписчикам Малышева.
Телеведущая призвала заблокировать пользователя.
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Врач и телеведущая Елена Малышева развеселила пользователей соцсетей в ходе общения с ними в прямом эфире в Instagram. Она перепутала певицу Светлану Лободу с...
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