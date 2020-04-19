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Каннский фестиваль в этом году будет проходить онлайн

19.04.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каннский кинофестиваль в этом году будет происходить онлайн.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, пишет «Радио Свобода».

«Никто не знает, что нам принесет вторая половина этого года и будет возможность организовать большое мероприятие фильмов в 2020 году, включительно с Каннским фестивалем. Поэтому Канны решили адаптировать свой формат в этот странный год», – заявил генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо.

Отмечается, что фестиваль пройдет в период с 22 до 26 июня.

В прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля получила южнокорейская лента «Паразиты», который впоследствии получил премию «Оскар» как лучший фильм года.
 
 
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Каннский кинофестиваль в этом году будет происходить онлайн.
 
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