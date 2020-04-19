Каннский фестиваль в этом году будет проходить онлайн

«Радио Свобода» . Об этом сообщили организаторы мероприятия, пишет





«Никто не знает, что нам принесет вторая половина этого года и будет возможность организовать большое мероприятие фильмов в 2020 году, включительно с Каннским фестивалем. Поэтому Канны решили адаптировать свой формат в этот странный год», – заявил генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо.





Отмечается, что фестиваль пройдет в период с 22 до 26 июня.





В прошлом году «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля получила южнокорейская лента «Паразиты», который впоследствии получил премию «Оскар» как лучший фильм года.