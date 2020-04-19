|
NASA планирует привезти с Марса образцы грунта
Источник материала: Партизан
NASA и Европейское космическое агентство планируют в 2031 году впервые в истории привезти на Землю образцы грунта с Марса.
Об этом сообщает
Отмечается, что в июле этого года планируют отправить марсоход Perseverance, который должен собрать 30 проб грунта с Марса. В 2026 году будет отправлен еще один аппарат, который сядет рядом с Perseverance в 2028 году.
Он должен забрать образцы и выйти на орбиту планеты, где его уже будет ожидать еще один аппарат, который сможет долететь до Земли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA и Европейское космическое агентство планируют в 2031 году впервые в истории привезти на Землю образцы грунта с Марса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)