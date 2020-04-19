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NASA планирует привезти с Марса образцы грунта

19.04.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

NASA и Европейское космическое агентство планируют в 2031 году впервые в истории привезти на Землю образцы грунта с Марса.

Об этом сообщает Nature.

Отмечается, что в июле этого года планируют отправить марсоход Perseverance, который должен собрать 30 проб грунта с Марса. В 2026 году будет отправлен еще один аппарат, который сядет рядом с Perseverance в 2028 году.

Он должен забрать образцы и выйти на орбиту планеты, где его уже будет ожидать еще один аппарат, который сможет долететь до Земли.
 
 
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NASA и Европейское космическое агентство планируют в 2031 году впервые в истории привезти на Землю образцы грунта с Марса.
 
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