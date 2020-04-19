NASA планирует привезти с Марса образцы грунта

Nature . Об этом сообщает





Отмечается, что в июле этого года планируют отправить марсоход Perseverance, который должен собрать 30 проб грунта с Марса. В 2026 году будет отправлен еще один аппарат, который сядет рядом с Perseverance в 2028 году.





Он должен забрать образцы и выйти на орбиту планеты, где его уже будет ожидать еще один аппарат, который сможет долететь до Земли.