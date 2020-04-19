«Прессбол»: Хачериди после матча пытался ударить судью, а массажист Бреста угрожал физической расправой

Источник материала: Tut.by

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Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди вполне может претендовать на звание главного антигероя матча в Витебске.

Напомним, там действующие чемпионы проиграли местному клубу , а судья удалил двух динамовских центральных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди. Последнего за неспортивное поведение.

Вот этот момент.

Как сообщает корреспондент «Прессбола» , после матча Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Напомним, что Хачериди имеет высокую стоимость по версии Transfermarkt. Это самый дорогой игрок чемпионата Беларуси, его стоимость по версии сервиса оценена в 1,75 млн евро.

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