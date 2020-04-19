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«Прессбол»: Хачериди после матча пытался ударить судью, а массажист Бреста угрожал физической расправой
Источник материала: Tut.by
Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди вполне может претендовать на звание главного антигероя матча в Витебске.
Напомним, там
Вот этот момент.
Как сообщает
В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
Напомним, что Хачериди имеет высокую стоимость по версии Transfermarkt. Это самый дорогой игрок чемпионата Беларуси, его стоимость по версии сервиса оценена в 1,75 млн евро.
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«Прессбол»: Хачериди после матча пытался ударить судью, а массажист Бреста угрожал физической расправой
Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди вполне может претендовать на звание главного антигероя матча в Витебске.
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