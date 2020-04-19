«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле

Источник материала: СТВ

Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в образе японских мультиков – аниме.

Зачастую иллюстратор рисует персонажей голливудских фильмов, но есть у него парочка работ из советского кинематографа. И получается довольно весело.

«Иван Васильевич меняет профессию»



Фото : vk.com/public.ahriman



Фото : vk.com/public.ahriman



Фото : vk.com/public.ahriman

«Кавказская пленница»



Фото : vk.com/public.ahriman

«Любовь и голуби»



Фото : vk.com/public.ahriman

«Бриллиантовая рука»



Фото : vk.com/public.ahriman

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»



Фото : vk.com/public.ahriman



Фото : vk.com/public.ahriman



Фото : vk.com/public.ahriman

«В бой идут одни «старики»»



Фото : vk.com/public.ahriman

«Джентльмены удачи»



Фото : vk.com/public.ahriman

«Брат»



Фото : vk.com/public.ahriman

«Белое солнце пустыни»



Фото : vk.com/public.ahriman

«Морозко»



Фото: vk.com/public.ahriman

Кстати, ранее мы рассказывали о российской художнице, которая переосмыслила образы женских мультипликационных персонажей.