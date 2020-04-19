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«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Источник материала: СТВ
Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в образе японских мультиков – аниме.
Зачастую иллюстратор рисует персонажей голливудских фильмов, но есть у него парочка работ из советского кинематографа. И получается довольно весело.
«Иван Васильевич меняет профессию»
«Кавказская пленница»
«Любовь и голуби»
«Бриллиантовая рука»
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
«В бой идут одни «старики»»
«Джентльмены удачи»
«Брат»
«Белое солнце пустыни»
«Морозко»
Кстати, ранее мы рассказывали о российской художнице, которая переосмыслила образы женских мультипликационных персонажей.
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«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в...
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