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«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле

19.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в образе японских мультиков – аниме. 

Зачастую иллюстратор рисует персонажей голливудских фильмов, но есть у него парочка работ из советского кинематографа. И получается довольно весело. 

«Иван Васильевич меняет профессию» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Кавказская пленница» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Любовь и голуби» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Бриллиантовая рука» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«В бой идут одни «старики»» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Джентльмены удачи» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Брат» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Белое солнце пустыни» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

«Морозко» 

«Джентльмены удачи», «Брат», «Морозко». Художник рисует персонажей советских фильмов в японском стиле
Фото: vk.com/public.ahriman 

Кстати, ранее мы рассказывали о российской художнице, которая переосмыслила образы женских мультипликационных персонажей.

В их числе Василиса Прекрасная, Шамаханская царица, Золушка и другие (здесь подробнее). 

Люди в материале: Дмитрий Грозов

 
 
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Как мы видим фильмы? Большинство видит в них юмор, актёрскую работу, интересный сюжет. Как видит кинокартины художник Дмитрий Грозов? Для него это всё предстаёт в...
 
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