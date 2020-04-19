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Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека
19.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства ДТП будут уточняться, однако, по сведениям очевидцев, погибли два человека, ещё один в реанимации.
Вот информация:
Местные пишут в соцсетях, что в этом месте как раз поворот, а водитель, возможно мог пытаться скрыться от
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