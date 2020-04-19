Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства ДТП будут уточняться, однако, по сведениям очевидцев, погибли два человека, ещё один в реанимации.





Вот информация:

- Очень серьезное ДТП сегодня ночью произошло на автомобильной дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево на км 2 в лесном массиве. 2 погибших и 1 раненый. Парни молодые, 21 и 25 лет погибли, а 17-летний в реанимации. Все с д. Пелищи. Берегите себя и своих близких и не делайте необдуманных поступков. От каждого из нас может зависеть чья-то жизнь.



