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Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека

19.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства ДТП будут уточняться, однако, по сведениям очевидцев, погибли два человека, ещё один в реанимации.

Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека

Вот информация:

- Очень серьезное ДТП сегодня ночью произошло на автомобильной дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево на км 2 в лесном массиве. 2 погибших и 1 раненый. Парни молодые, 21 и 25 лет погибли, а 17-летний в реанимации. Все с д. Пелищи. Берегите себя и своих близких и не делайте необдуманных поступков. От каждого из нас может зависеть чья-то жизнь.

Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека

Местные пишут в соцсетях, что в этом месте как раз поворот, а водитель, возможно мог пытаться скрыться от ГАИ. Может быть, был нетрезв. В ГАИ г. Бреста подтвердили факт ДТП, но отметили, что в данный момент взята кровь на анализ, данные о состоянии будут позднее.

Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека Страшное ДТП под Брестом на дороге Н-138 Сеньковичи-Хмелево, погибли два человека

 
Теги: Брест
 
 
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  Обстоятельства ДТП будут уточняться, однако, по сведениям очевидцев, погибли два человека, ещё один в реанимации. Вот информация: - Очень серьезное ДТП сегодня...
 
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