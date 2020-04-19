ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минюст собирает предложения по законопроекту о волонтерской деятельности

19.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство юстиции готовит проект закона "О волонтерской деятельности" и собирает соответствующие предложения заинтересованных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Минюст собирает предложения по законопроекту о волонтерской деятельности

При подготовке законопроекта изучаются предложения государственных органов, заинтересованных организаций и граждан, в особенности - самих волонтеров. Можно представить свои пожелания по содержательному наполнению законопроекта и предложения по решению различного рода проблемных аспектов практической деятельности волонтеров.

Полученные материалы будут проанализированы и учтены при подготовке нового закона.

Предложения можно направлять до 15 мая в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес Министерства юстиции (220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10), по электронной почте (317@minjust.by). Ими также можно поделиться в официальных аккаунтах Минюста в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках".

Направленные предложения и другая информация не рассматриваются в порядке, определенном законом от 18 июля 2011 года №300 "Об обращениях граждан и юридических лиц".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерство юстиции готовит проект закона "О волонтерской деятельности" и собирает соответствующие предложения заинтересованных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский легионер брестского «Динамо» пытался устроить самосуд над арбитром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика