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Валютные вклады населения в марте сократились на 125 млн. долларов

19.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте текущего года физические лица активно забирали из банков не только рублевые средства, но и валютные вклады, величина которых сократилась на 125 млн. долларов.

При этом срочные вклады населения в иностранной валюте за месяц уменьшились на 140,3 млн. долларов (2,3%) и составили на 1 апреля 6 032,1 млн. долларов. В то же время, величина переводных валютных депозитов, то есть, в основном, средств на банковских карточках, даже увеличилась на 15,4 млн. долларов (1,1%) — до 1 422,9 млн. долларов.

Если отток рублевых вкладов населения из банков можно объяснить покупками валюты и продовольственных товаров, то изъятие валютных вкладов имеет другую причину. Многие люди, по-видимому, решили воспользоваться удобной ситуацией с высоким курсом доллара для совершения покупок товаров. При этом значительная часть этих приобретений была совершена, возможно, в России.

Юридические лица находились в совершенно другой ситуации. Они накапливали валюту, конвертируя в нее рубли, получаемые от роста объемов торговли на внутреннем рынке. Народ бросился в магазины делать запасы на случай эпидемии, а предприятия превратить рублевую выручку в валюту, для оплаты импорта в будущем.

В результате величина переводных валютных депозитов белорусских предприятий увеличились за месяц на 466,7 млн. долларов (24,7%) и достигла 2 352,9 млн. долларов. А срочные депозиты юридических лиц выросли всего на 21,8 млн. долларов (1%) — до 2 188 млн. долларов. Таким образом, предприятия копят деньги на текущих счетах, то есть готовятся их оперативно использовать.

В сумме валютные депозиты физических и юридических лиц за март увеличились на 363,5 млн. долларов (3,1%) — до 11 995,8 млн. долларов.

В то же время, стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в марте снизилась по сравнению с февралем на 160 млн. долларов (21,8%) и достигла 575,1 млн. долларов. В связи с высокой волатильностью курса рубля, банки не рискуют выпускать валютные облигации, а предприятия не решаются их приобретать.

Стоимость депозитов в драгоценных металлах за месяц снизилась еще на 1,4 млн. долларов (3,4%) — до 39,5 млн. долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В марте текущего года физические лица активно забирали из банков не только рублевые средства, но и валютные вклады, величина которых сократилась на 125 млн....
 
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