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В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19
Источник материала: Партизан
В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19. Соответствующий документ появился в телеграм-канале Nexta.
Доктора должны подписать документ, который не оставляет им выбора.
«Отсутствие вашего выраженного письменно согласия на продолжение трудовых отношений будет расценено нанимателем как отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда», — говорится в документе.
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В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19. Соответствующий документ появился в телеграм-канале Nexta.
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