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В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19

19.04.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19. Соответствующий документ появился в телеграм-канале Nexta.




Доктора должны подписать документ, который не оставляет им выбора. 

«Отсутствие вашего выраженного письменно согласия на продолжение трудовых отношений будет расценено нанимателем как отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда», — говорится в документе.
 
Теги: Гродно
 
 
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В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19. Соответствующий документ появился в телеграм-канале Nexta.
 
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