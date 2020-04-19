В кардиологическом центре Гродно готовятся принимать инфицированных COVID-19













Доктора должны подписать документ, который не оставляет им выбора.





«Отсутствие вашего выраженного письменно согласия на продолжение трудовых отношений будет расценено нанимателем как отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда», — говорится в документе.